Астана, 11 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Количество оправдательных приговоров в Казахстанских судах по тяжким и особо тяжким преступлениям с 2018 года выросло в семь раз. Об этом 11 августа сообщил председатель Жакип Асанов Верховного суда республики на докладе президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Wassily, Zscout370 Казахстан

«Правоохранительные органы получают отказ в санкции на арест по каждому пятому делу. По каждой третьей жалобе суды признают незаконность действий следователей и прокуроров», — сообщили в пресс-службе президента о докладе Асанова.

Он также рассказал, что в течение четырёх лет в стране сократилось количество исков в суды в 2,5 раза, а количество примирений в судах выросло на 37%.

Также Асанов доложил, что с 1 августа в республике ввели экстерриториальную подсудность. Теперь дела распределяют автоматически, учитывая специализацию судов, а не их местонахождение. Это должно помешать коррупционным схемам.

Отмечается, что Токаев поручил Асанову продолжать повышать качество судебных процессов и отбор судей.