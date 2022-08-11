Москва, 11 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «дельта» и «омикрон» — в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку по COVID-19 в России сообщили 11 августа в пресс-службе Роспотребнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, были проведены пять исследований в Санкт-Петербурге и один — в Москве. Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме, без госпитализации.

«В данное время нет оснований считать, что гибридный вариант «дельтакрона» приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — уточнили в Роспотребнадзоре

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса, сочетающий геномы вариантов «Омикрон» и «Дельта» обнаружили исследователи в России.

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