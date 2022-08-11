Якутск, 11 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В два раза увеличить скорость выявления лесных пожаров позволил программный комплекс «Сильван», который был внедрён в мае 2022 года и является разработкой IT-специалистов из Якутии. Об этом 9 августа рассказал коммерческий директор разработчика программы «СмартЮнит» Артем Петухов.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

«По сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров в Якутии в десять раз меньше. Таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе по всем направлениям. По словам пожарных, скорость реагирования на новые термоточки повысилась минимум в два раза. С мая система используется на всех пожарах в Якутии», — приводит его слова портал ysia.ru.

Также уточняется, что во время своей работы новинка учитывает данные местности, направление ветра, а также задействованные для ликвидации возгорания силы и средства, определяя площадь и границы лесного пожара автоматически. Новая программа применяется специалистами Авиалесоохраны, Минэкологии и муниципальных образований Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что контейнер-цистерну для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ) сертифицировало предприятие «Уралкриомаш» (входит в состав «Уралвагонзавода» государственной корпорации «Ростех»).