Джакарта, 11 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Коломбо совместно с министерством иностранных дел Шри-Ланки провело вебинар в ознаменование 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Индонезией и Шри-Ланкой, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Отношения между двумя дружественными странами, которые имеют исторические и культурные связи, но отделены от Индийского океана, еще больше укрепили дипломатические отношения 6 августа 1952 года», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Коломбо.

Индонезия и Шри-Ланка могут воспользоваться открытыми возможностями сотрудничества, поддерживая друг друга на различных региональных и многосторонних форумах, включая завершение переговоров по соглашениям о преференциальной торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирланга Хартарто получил 143 единицы электромобилей для саммита G20 в 2022 году.