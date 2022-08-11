Бердянск, Украина, 11 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Документы на получение российского гражданства в Бердянске принимают от всех жителей Украины, сообщил журналистам 11 августа начальник миграционной службы УВД Бердянска Василий Бараненко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в городе находится много переселенцев из других мест Украины и Донбасса. Каждый из них может подать заявление на получение российского гражданства.

«Много переселенцев. Приехали из Мариуполя, Донецка, Авдеевки — даже из неподконтрольных территорий. Мы принимаем документы от всех жителей Украины», — сказал Бараненко.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Бердянске выдали 2,5 тыс. российских паспортов, ещё 5 тыс. жителей ожидают оформления.