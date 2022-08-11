Сеул, 11 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В июле 2022 года иностранные инвесторы купили акции компаний Южной Кореи на сумму $160 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Анна Красноперова Инвестиции

Известно, что иностранные инвесторы начали приобретать акции южнокорейских компаний спустя шесть месяцев активных продаж.

Эксперты предполагают, что рост показателей произошел в связи с ожиданиями инвесторов по поводу того, что Федеральная резервная система США может замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Напомним, что в июле ФРС США повысила ставку на 0,75 процентных пункта.

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Между тем иностранные инвесторы вложили в ценные бумаги страны $3,54 млрд.