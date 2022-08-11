Екатеринбург, 11 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 169 пациентов. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 11 августа болезнь победили уже 440 051 человек. Подтверждено 454 444 случая заражения коронавирусом, из которых 454 — за прошедшие сутки.

Госпитализированы ещё 43 пациента с COVID-19. Летальных исходов от ковида 10 августа не зарегистрировано.