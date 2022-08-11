Саратов, 11 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала летнего сезона 2022 года отдохнули 700 тыс. туристов, это на 60 тыс. человек больше прошлогоднего показателя. Как считают в региональном министерстве культуры, на увеличение туристических потоков повлияло постепенное снятие введенных из-за пандемии ограничений.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Туристы

По состоянию на 8 августа, посетили Саратовскую область туристы из 82 регионов России и 81 страны. В регионе реализуются 344 экскурсионных маршрута. Особой популярной пользуются водные сплавы на байдарках, сап-борды и конные прогулки.

С открытием в этом году круизной навигации Саратовскую область посетили 14,9 тыс. туристов, состоялось 162 судозахода (в 2021 году — 156 судозаходов).

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова заверила, что из-за высокого интереса к региону в области готовы постоянно улучшать качество туристических услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом месте в топ-5 самых бронируемых внутренних направлений в бархатный сезон 2022 года оказался город Сочи. Рост числа бронирований на сентябрь составил 72%.

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