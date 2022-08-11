Екатеринбург, 11 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Крупный пожар 11 августа локализован на территории Пелымского городского округа Свердловской области. С возгоранием боролись 35 парашютистов-десантников, сообщили журналистам в департаменте информполитики по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Огнеборцы проводят проминку кромки очага и ведут досушивания огня. На месте возгорания продолжают работать более 50 человек. Очаг возгорания находился в труднодоступной местности. Для проведения работ по ликвидации пожара задействованы два болотохода.

По данным авиалесоохраны, 11 августа на территории Свердловской области продолжают действовать девять лесных пожаров. Причиной большинства из них стало неосторожное обращение с огнём.