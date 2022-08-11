Москва, 11 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Контейнер-цистерну для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ) сертифицировало предприятие «Уралкриомаш» (входит в состав «Уралвагонзавода» государственной корпорации «Ростех»). Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Ростеха.

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Отмечается, что новая контейнер-цистерна является уникальной, так как работает в расширенном температурном диапазоне эксплуатации — от — 60°С до +50°С, и в данный момент у ней нет аналогов в России.

Также указывается, что на сегодняшний день предприятие собирается запустить новинку в серийное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вакуумный выключатель для сталеплавильных печей был создан в рамках импортозамещения холдингом «Росэлектроника» (входит в состав государственной корпорации «Ростех»).