Ереван, 11 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Правительство Армении в ходе заседания 11 августа поддержало ратификацию соглашения об аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляцию из зала заседания вела пресс-служба правительства.

ИА REGNUM Армения

Сообщается, что теперь документ направят в Конституционный суд, чтобы проверить его соответствие положениям конституции республики. Если в КС будет положительное заключение, соглашение передадут для рассмотрения в парламент.

Соглашение об аудите направлено на формирование единого рынка аудиторских услуг в странах, входящих в ЕАЭС. Для этого вводятся общие требования. В случае ратификации соглашения в Армении, аудиторские компании из этой республики смогут работать во всех странах Союза.