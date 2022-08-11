Москва, 11 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике пособника боевиков ВСУ, который изготавливал самодельные взрывные устройства и снимал результаты обстрела мирных жителей. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что до начала специальной военной операции на территории Украины мужчина 1963 года рождения активно оказывал помощь боевикам ВСУ и нацбатальонов, изготавливал СВУ, устанавливал датчики слежения, а также снимал на видео результаты обстрела местного населения.

По адресу его проживания был обнаружен схрон, в котором были элементы для сбора взрывных устройств, четыре комплекта военной формы со знаками различия НАТО, Германии и Великобритании.