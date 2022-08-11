Иркутск, 11 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о проведении в регионе с 12 по 13 августа сплошных проверок автотранспорта, направленных на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Geograph.org.uk Руль брошенного автомобиля

Всего по итогам 7 месяцев 2022 года на дорогах Приангарья произошло 181 дорожно-транспортное происшествие, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование. В данных происшествиях 50 человек погибли и 250 получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудниками ГИБДД выявлено более 8 тысяч водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано 1627 автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области 23 июня известило о задержании нетрезвого 16-летнего водителя, катавшего подростков в Агранске.

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