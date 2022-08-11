Карталы, Челябинская область, 11 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Карталинском муниципальном районе Челябинской области введён особый противопожарный режим. Об этом сообщили журналистам в районной администрации.

Dave Hogg Пожар

Причиной стала пожароопасная обстановка на территории Карталинского лесничества. Особый режим будет действовать до 21 августа. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры и сжигание мусора, сухой растительности, порубочных остатков и т.д.

Отметим, в Карталинском районе уже несколько дней стоит аномальная жара. Также нет осадков.

По данным МЧС, на землях лесного фонда в Челябинской области 10 августа было зафиксировано пять пожаров.