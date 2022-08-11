Москва, 11 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Российские десантники обнаружили опорный пункт украинских войск и стремительной атакой вытеснили противника с позиций. Кадры боевой работы десантников опубликованы 11 августа в телеграм-канале Минобороны России.

ИА REGNUM Десантники

Опорный пункт обнаружили в ходе разведывательно-поисковых действий. Командир разведроты принял решение «спешиться с боевых машин и стремительной атакой выбить националистов с обнаруженного опорного пункта».

Разведчики-десантники атаковали противника при поддержке огнём и вытеснили украинских военных с занимаемых позиций. Уничтожены две единицы украинской бронетехники и более десяти националистов, уточнили в ведомстве.

Читайте также: Войска России уничтожили германскую установку «Гепард» под Николаевом