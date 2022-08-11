Москва, 11 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Эксперты разработали три возможных сценария развития экономики России. Все сценарии предусматривают сохранение западных санкций в ближайшие 10-15 лет, передаёт РБК со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Первый сценарий — «Автаркия» (вероятность реализации — 13%).

Этот сценарий предполагает, что Россия в максимально возможной степени «делает всё сама» за счёт снижения технологического уровня выпускаемой продукции, падения её потребительских характеристик, снижения уровня жизни населения.

Второй сценарий — «Институциональная инерция» (вероятность реализации — 47%).

В данном сценарии власти России признают, что уровень нестабильности экономической и внешнеполитической ситуации настолько высок, что реализовать целостную политику развития невозможно, ибо ситуация будет меняться быстрее, чем может быть получен разумный результат.

Поэтому всё, что можно будет сделать, — это поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность в стране, как происходит сейчас.

Третий сценарий — «Борьба за рост» (вероятность реализации — 40%).

В нём предполагается приложение усилий, направленных на модернизацию российской экономики в новых условиях совместными действиями властей и бизнеса.

Сценарий подразумевает заимствование технологий (в том числе «улучшающее заимствование» по образцу Китая) и максимально активный выход на доступные рынки.

ИА REGNUM сообщало, экономика России даже в новых условиях будет открытой, заявлял российский президент Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин: российская экономика останется открытой