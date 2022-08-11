Москва, 11 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В России выявили шесть случаев заражения вариантом коронавируса «Дельтакрон». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что пять случаев заражения «Дельтакроном» зафиксированы в Санкт-Петербурге, один — в Москве.