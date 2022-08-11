Посёлок Репино, Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Дачи Дома творчества композиторов (ДТК) на берегу Финского залива в Репино снесут ради санатория со СПА-комплексом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 11 августа на заседании Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга.

vk.com/repinocomposers Дома творчества композиторов (ДТК) на берегу Финского залива в Репино

Заказчиком строительства на Приморском шоссе, 471 лит. Х выступила компания ООО «Лайм». Эксперты оценили проект архитектурного бюро «А. Лен» по задумке которого на месте дач композиторов появятся четыре корпуса санатория кардиологического и неврологического профиля.

Каждая постройка будет не выше четырех этажей, в них смогут разместиться 223 постояльца. Почти у каждого номера будет своя терраса, также предусмотрена подземная парковка и сохранение крупных деревьев и озеленение 60% участка. По оценке экспертов, реализация проекта обойдется заказчику в 110-130 тыс. рублей за один квадратный метр, при том что в готовых санаториях стоимость «квадрата» в этом районе оценивается в 280 тыс. рублей.

Отметим, что Дом творчества композиторов в Репино был построен в 1951 году. Здесь жили и творили музыканты Дмитрий Шостакович, Василий Соловьёв-Седой, Евгений Мравинский, Мстислав Ростропович и другие именитые композиторы, музыковеды, исполнители, а также их друзья, деятели других видов искусства.

В июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Петербурга подписали соглашение с ООО «Агентство развития предпринимательства». Документ предусматривает строительство в Курортном районе рекреационного комплекса с рабочим названием «Карельская деревня». На строительство планируется потратить около 2 млрд рублей, финансирование предполагается вести за счёт собственных и привлечённых средств. Реализовать проект готовятся к 2026 году.