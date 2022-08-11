Волгоград, 11 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Уголовное дело о халатности должностных лиц системы здравоохранения Волгоградской области возбудил региональный Следственный комитет. Доклад о ходе расследования и обращения заявителей заслушал 10 августа председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Поводом для возбуждения дела стали массовые обращения родителей, чьи дети страдают сахарным диабетом 1 типа. Пациенты подлежат льготному обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, однако, по словам заявителей, чиновники систематически нарушают права детей-инвалидов.

Председатель СК России взял расследование дела под личный контроль.