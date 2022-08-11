Барнаул, , 11:13 — REGNUM С «закрытием» Европы для Алтайского края могут открыться и колоссальные возможности для привлечения частных инвестиций в сферу туризма и отдыха, считает кандидат исторических наук, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. Комментируя в своем телеграмм-канале 11 августа призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас ограничить для российских граждан посещение европейских стран и повестку седьмого пакета антироссийских санкций ЕС, он пояснил:

Природа Алтайского края Светлана Шаповалова ©

«Как это ни цинично и прямолинейно звучит, но я полагаю, что Алтайский край как туристический регион получил бы дополнительные импульсы и шансы в случае «закрытия» Европы для граждан России. Прежде всего, на мой взгляд, по части горнолыжного туризма (Кавказ же всех не «заберёт»). Кроме того, обозначились бы дополнительные перспективы для развития в нашем регионе оздоровительного туризма — и это не только Белокуриха, но и «грязи-соли-воды» на направлениях степного Алтая. А где эти направления — там и туризм спортивный, активный, познавательный.

И главные проблемы здесь: 1) низкое качество дорог, 2) нехватка комфортных мест размещения по евростандартам с доступными ценами и качественным сервисом, 3) фактическое отсутствие малой авиации и авиасообщения с необходимой инфраструктурой и разумной ценовой политикой.

Но опять же: с «закрытием» Европы для Алтайского края могут открыться и колоссальные возможности для привлечения частных инвестиций в сферу туризма и отдыха из-за пределов региона. А это и перспектива реального дальнейшего развития Белокурихи, и вероятность создания настоящей сферы туризма и отдыха с европейским качеством в степном Алтае и по дуге от Чарышского и Солонешенского районов до Змеиногорска и Курьи.

Главное «но»: необходимо, чтоб Федеральный центр проникся темой импортозамещения и в отрасли туризма, обернув в бюджетные инвестиции в дорожное строительство и развитие регионального авиасообщения (не только в части субсидирования) в направлении Чарышского, Солонешенского и других горных и предгорных районов, а также степного Алтая. Будут ощутимые подвижки здесь — будут по этим направлениям и частные инвестиции — большие и малые».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа, о том, что Европейский союз неизбежно придет к полному запрету выдачи виз для граждан России, заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

О том, что до отмены выдачи туристических виз гражданам России европейскими странами не дойдёт, корреспонденту ИА REGNUM сообщили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов и депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых.

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