Москва, 11 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Люди, переболевшие вариантом коронавируса «дельтакрон», перенесли COVID-19 легко. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день нет информации, что «дельтакрон» более трансмиссивен по сравнению с другими вариантами коронавируса или приводит к более тяжёлой форме COVID-19.