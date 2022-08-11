Вашингтон, 11 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать, что от действий ВСУ страдают мирные жители, и принять меры для защиты гражданских лиц. Об этом пишет американское издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Ранее организация Amnesty International обвинила украинские войска в преступлениях против мирных жителей. Автор статьи Пол Тейлор призвал руководство Украины прислушаться к этой критике, а не объявлять её происками Москвы.

«Зрелым ответом на ​​критику было бы серьёзно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», — заявил Тейлор.

Он добавил, что отчёт правозащитников неудобен Киеву и его западным союзникам. Но это не делает его неправильным или неточным.

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