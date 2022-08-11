Анкара, , 11:10 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены обсудить строительство атомной электростанции «Аккую». Об этом 11 августа заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Проект турецкой АЭС «Аккую» Miraes.ru

По его словам, Турция следит за ситуацией на строительстве АЭС «Аккую» и не может допустить сбоев в реализации этого проекта.

Он отметил, что Эрдоган посетил стройплощадку, провёл брифинг и дал указания.

«Сейчас есть некоторые проблемы, свойственные таким мегапроектам. Мы работаем, чтобы ситуация разрешилась, и мы не отставали от графика», — приводит слова Донмеза Anadolu.

Он добавил, что на ближайших переговорах ситуацию обсудят и лидеры России и Турции.

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