Анкара, 11 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены обсудить строительство атомной электростанции «Аккую». Об этом 11 августа заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

По его словам, Турция следит за ситуацией на строительстве АЭС «Аккую» и не может допустить сбоев в реализации этого проекта.

Он отметил, что Эрдоган посетил стройплощадку, провёл брифинг и дал указания.

«Сейчас есть некоторые проблемы, свойственные таким мегапроектам. Мы работаем, чтобы ситуация разрешилась, и мы не отставали от графика», — приводит слова Донмеза Anadolu.

Он добавил, что на ближайших переговорах ситуацию обсудят и лидеры России и Турции.