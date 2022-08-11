Благовещенск, 11 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В столице Амурской области и Благовещенском районе ждут прохождение гребня паводка по рекам Амур и Зея. В населённых пунктах Зазейский, Владимировка, Усть-Ивановка, Заречный и Волково может подтопить дома и огороды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе МЧС по региону.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

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Возле Благовещенска уровень воды в реке Амур приблизился к отметке «опасное явление». В поселениях, оказавшихся под угрозой подтопления, дежурят спасатели. Может возникнуть перемыв на участке дороги между сёлами Усть-Ивановка и Черемхово.

«Организован подворовой обход жителей, в круглосуточном режиме проводится мониторинг гидрологической обстановки. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области после прохождения паводка закрыты проезды на 12 дорогах. Выше отметки «опасное явление» поднялась река возле села Ивановка в Зейском районе, там подтоплены 77 жилых домов.