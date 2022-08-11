Париж, 11 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал сообщества и предприятия освободить пожарных-добровольцев от своих обязанностей, чтобы тушить пожары, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«Я обращаюсь с призывом к работодателям освободить сотрудников, которые стали добровольцами, чтобы они могли присоединиться к своим коллегам-пожарным», — заявил глава МВД Франции.

Пожары, вспыхнувшие во Франции с начала лета, стали серьезным испытанием для пожарных, поскольку авиационных средств для борьбы с пожарами недостаточно, Франция обратилась за помощью к европейским странам.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что в этот четверг, 11 августа, отправится в департамент Жиронда вместе с министром внутренних дел страны Жеральдом Дарманеном.