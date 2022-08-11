Скопин, Рязанская область, 11 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Рязанской области Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенный дом

Во дворе заброшенного дома в Скопине было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, предполагаемый убийца 2 августа, находясь в гостях у Виктора Мохова, во время ссоры ударил мужчину, тот скончался на месте. Подозреваемый вместе с хозяином дома перенесли погибшего в заброшенный двор, чтобы скрыть следы преступления.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, а также об укрывательстве преступления. Виктор Мохов дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, «скопинский маньяк» провёл в местах лишения свободы 17 лет за похищение двух несовершеннолетних — он держал их взаперти почти четыре года. После освобождения в марте 2021 года за ним установлен административный надзор. В частности, в июле 2022 года суд запретил ему гулять рядом со школами.