Анкара, 11 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. На сегодня Турция и Россия достигли принципиальной договорённости по закупке Анкарой российского газа в рублях. Об этом 11 августа заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

ИА REGNUM Рубль

«Да, лидеры достигли принципиальной договорённости. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах», — цитирует РИА Новости главу министерства.

Донмез добавил, что в ближайшие дни появится «окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу».

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Как сообщало ИА REGNUM, договорённости о постепенном переходе на взаиморасчёты в рублях при поставках газа были достигнуты президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров глав двух государств в Сочи 5 августа.

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