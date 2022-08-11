Донецк, 11 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой народной Республики 70 раз, выпустив 423 боеприпаса. Об этом 11 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 423 единицы различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов ВСУ без электроснабжения оказались почти 12 тыс. абонентов.

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