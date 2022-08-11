Кишинёв, , 11:01 — REGNUM Молдавская армия давно нуждается в модернизации, так как ее не проводили в течение всех 30 лет независимости. Об этом заявил вице-премьер республики, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску на общественном телеканале Moldova 1.

Молдавские солдаты Defense.gov

«Да, мы нейтральное государство по Конституции, но нейтралитет не означает демилитаризацию. Нейтральные государства даже больше, чем союзные государства, нуждаются в сильных, современных, функциональных армиях, способных защищать нейтралитет», — сказал министр.

Он сообщил, что Молдавия в вопросе перевооружения рассчитывает на помощь Евросоюза. Уже с сентября 2021 года идут переговоры о том, чтобы республику включили в программу «Европейского фонда мира», помогающего вооружаться армиям стран-партнёров ЕС.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии. 29 июля президент заявила, что молдавское руководство готовится обратиться за помощью к Румынии в ожидании «атаки» РФ.