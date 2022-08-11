Глава МИД Молдавии заявил о важности модернизации армии
Кишинёв, 11 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Молдавская армия давно нуждается в модернизации, так как ее не проводили в течение всех 30 лет независимости. Об этом заявил вице-премьер республики, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску на общественном телеканале Moldova 1.
«Да, мы нейтральное государство по Конституции, но нейтралитет не означает демилитаризацию. Нейтральные государства даже больше, чем союзные государства, нуждаются в сильных, современных, функциональных армиях, способных защищать нейтралитет», — сказал министр.
Он сообщил, что Молдавия в вопросе перевооружения рассчитывает на помощь Евросоюза. Уже с сентября 2021 года идут переговоры о том, чтобы республику включили в программу «Европейского фонда мира», помогающего вооружаться армиям стран-партнёров ЕС.
Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии. 29 июля президент заявила, что молдавское руководство готовится обратиться за помощью к Румынии в ожидании «атаки» РФ.