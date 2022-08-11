Самара, , 11:01 — REGNUM В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок главы города. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

Бег Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 21 августа в Самаре в пятый раз состоится легкоатлетический марафон на Кубок главы города. В забеге намерены принять участие порядка 3,5 тысяч человек как из регионов России, так и стран ближнего зарубежья.

Отмечается, что старт и финиш марафона расположен на Волжском проспекте около бассейна ЦСКА.

Участники смогут побороться за звание лучшего на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км, в корпоративном забеге 5×3 км, в скандинавской ходьбе 3 км и 10 км, детском забеге на дистанции 600 м, в «Самарской мили» (забег на дистанции 1586 м).