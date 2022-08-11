Москва, 11 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Москве до 2032 года планируется построить более 750 социальных общей площадью 5,5 млн кв. метров, сообщили 11 августа в Стройкомплексе.

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Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на строительство данных социальных объектов направят 1,2 трлн рублей.

С 2011 года в столице построено 474 социальных объекта — это школы, детсады и учебные корпуса, медицинские объекты, спортивные учреждения, объекты культуры, соцподдержки населения и др.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывших промзон в Москве планируется возвести свыше 90 соцобъектов.

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