Казань, , 11:00 — REGNUM Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов представит в Казани 16 августа выставку «Жизнь как подвиг» о Михаиле Девятаеве. Мероприятие приурочено к 65-летию со дня присвоения лётчику-фронтовику звания Героя Советского Союза, сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

Герой Советского Союза Михаил Девятаев Mincult. tatarstan.ru

Среди экспонатов будут представлены личные вещи Девятаева: лётная куртка, речной капитанский китель (с 1957 года Девятаев был капитаном речного флота Казани, возглавлял экипажи самых первых отечественных судов на подводных крыльях — «Ракеты» и «Метеора»). Также посетители увидят макеты самолётов, на которых летал легендарный лётчик.

По словам сына лётчика-героя Александра Девятаева, который руководит названным в честь отца фондом, на выставке для школьников и студентов организуют просмотр фильма «Девятаев» и расскажут о съемках ленты.

Выставка будет работать до 13 ноября.

ИА REGNUM напоминает, 26 апреля 2021 года в селе Торбеево, где родился Герой Советского Союза Михаил Девятаев, открыли памятник в его честь. Ко Дню Победы в казанском экстрим-парке «Урам» появился арт-объект, посвященный летчику. 7 июля 2021 года в Казани прошел открытый показ фильма «Девятаев». В конце 2021 года у здания Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта увековечили память летчика Михаила Девятаева, совершившего легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете.

В июле 2022 года исполнилось 105 лет со дня рождения Михаила Девятаева.

Легендарный лётчик родился в селе Торбеево Спасского уезда, в 17 лет переехал в Казань и окончил речной техникум, а после войны вернулся в столицу Татарии и жил здесь до последних дней.

Во время Великой Отечественной войны Девятаев командовал звеном 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. В общей сложности он сбил девять вражеских самолетов. Полк, в котором служил летчик, называли музыкальным, и именно он стал прототипом полка в фильме «В бой идут одни старики». Михаил Девятаев смог бежать из немецкого лагеря в Пенемюнде на острове Узедом. Угнав немецкий самолет «Хейнкель», он умудрился уйти от погони в низких облаках и с товарищами пролетел над морем к своим. Михаилу Девятаеву звание Героя Советского Союза присвоено15 августа 1957 года. Он также награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. Почётный гражданин Республики Мордовия, Казани, немецких городов Вольгаст и Цинновиц.

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