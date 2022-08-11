Москва, , 10:57 — REGNUM В ЛДПР настаивают на повышение минимального размера оплаты труда почти в два раза, соответствующий законопроект парламентарии намерены внести в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Считаем, что массовое падение доходов, нестабильная инфляция и непредсказуемость экономических процессов — достаточные основания, чтобы пересмотреть методику расчёта МРОТ в сторону справедливого увеличения», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Оптимальным депутаты считают увеличение МРОТ до 30 тыс. рублей, что является примерно 75% от медианной зарплаты 2021 года.

Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей, в 2022 году этот показатель увеличивался дважды.

Вместе с тем для повышения МРОТ отдельного закона не требуется — Госдума дала правительству РФ право повышать МРОТ, прожиточный минимум и пенсии.

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