Москва, 11 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ставку по льготной ипотеке для специалистов в сфере информационных технологий предлагается снизить до 3%. Об этом говорится в проекте постановления, разработанном Минцифры России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Министерство предложило снизить размер ставки по льготной ипотеке для ИТ-специалистов с 5% до 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе обсуждения на различных площадках представители Минцифры допускали снижение ставок по ипотеке для специалистов в сфере информационных технологий до 1%.