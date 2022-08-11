Таллин, 11 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Снос памятника строителям Нарвских электростанций прокомментировал сын одного из строителей — Дмитрий. Он рассказал об этом 11 августа в беседе с эстонскими СМИ, передаёт портал Baltnews.

ИА REGNUM Эстония

По словам Дмитрия, многие из строителей погибли во время возведения Нарвских электростанций, так как в то время не было нынешних защитных средств и этот памятник посвящался и этим людям тоже.

При этом мужчина уточнил, что снесенный монумент также посвящался его отцу, работавшему монтажником-высотником по строительству труб и принимавшему участие в стройках в Ида-Вирумаа и в Таллине.

«Если они сносят памятник строителям электростанции, пускай саму электростанцию тоже снесут тогда, раз это наследие советского прошлого», — добавил он.

Также Дмитрий отметил, что его умерший 10 лет назад отец показывал ему при поездках в Ида-Вирумаа результат своей работы и добавил, что умершему было бы тяжело и неприятно из-за сноса памятника.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа руководство эстонской энергетической компании Enefit Power приняло решение снести стелу, установленную в память о строителях Эстонской электростанции в Аувере.