Рубцовск, Алтайский край, 11 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по алтайскому краю 11 августа известило о серьёзном пожаре в торговом здании «Светофор» на улице Арычная Рубцовске сегодня ночью. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела часть крыши здания открытым пламенем.

МЧС В Рубцовске на улице Арычная произошел крупный пожар в торговом здании «Светофор»

В результате огнем повреждена кровля на площади 420 квадратных метров, на площади 30 квадратных метров уничтожен приемный пункт товаров. Очаг ликвидирован в 1:36 местного времени. В тушении пожара было задействовано 35 человек личного состава, 10 единиц техники. Предварительная причина пожара — поджог. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация произошла 7 мая 2022 года в алтайском райцентре Топчиха. Там в результате поджога сгорел только что открывшийся магазин. На видео с камер наружного наблюдения видно, как некий человек разбивает окно, забрасывает несколько бутылок с горючей жидкостью и поджигает.

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