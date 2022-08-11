Благовещенск, 11 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Трассы регионального значения не функционируют полноценно в Приамурье, где паводком подтоплены ряд территорий в нескольких муниципалитетах. Всего закрыты проезды на 12 дорогах, сообщил 11 августа телеграм-канал МВД по региону.

Pesotsky Размытая дорога

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Дорожное покрытие частично разрушено в Зейском, Тындинском, Магдагачинском и Шимановском районах. Невозможен проезд на участках из Зеи в Тыгду и Поляковский, к населённым пунктам Ивановка и Ушаково, между сёлами Заречное и Сиан, Талдан и Соловьёвск, Новоалександровка и Аносово, из Гонжи в Магдагачи и Кислый ключ, из Тыгды в Магдагачи и Черняево.

«В местах закрытия автомобильных дорог установлены дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено». В настоящее время подрядными организациями ведутся работы по приведению закрытых участков в нормативное состояние», — отметили у региональном управлении ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, на участке реки Зеи в Амурской области возле населённых пунктов Суражевка и Малая Сазанка уровень воды вырос на 134 и 141 см соответственно. На двух гидропорстах на Амуре — Кумара и Сергеевка — превышена отметка «неблагоприятное явление».