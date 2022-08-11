Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM На отдых в лагерь «Дружных» в Санкт-Петербурге на чётвертую смену приехали более 300 детей из Мариуполя. Об этом 10 августа сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из города-побратима в Северную столицу приехали дети в возрасте от 10 до 16 лет. В течение двух недель они будут отдыхать в детском оздоровительном лагере. Медработники уже проводят профилактический медицинский осмотр детей.

Юных жителей Мариуполя ожидает насыщенная программа. Они смогут заниматься в тематических кружках и спортивных секциях. Также в рамках экскурсий дети посетят достопримечательности Петербурга и пригорода.

Заниматься с детьми будут педагоги школы №619 Калининского района. Именно они разработали программу занятий на две недели.

Напомним, что лагерь «Дружных» принимал детей из Мариуполя на три смены. При этом губернатор заявил, что детей примут и осенью, на четвертую и пятую смены.

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