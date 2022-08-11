Тель-Авив, Израиль, , 10:50 — REGNUM Израильские военные продолжают совершать рейды рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. В ночь на 11 августа в ходе такого рейда были задержаны восемь палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Армия Израиля (сс) Israel Defense Forces

Уточняется, что контртеррористические операции солдаты Армии обороны Израиля, Служба общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции провели в ряде районов Иудеи и Самарии, в населённых пунктах Ар-Рам, Сильвад, Эль-Аров, Азария, Абу-Каш и Аль-Муайир, а также лагерях беженцев Элаида и Тулькарм и городе Хеврон на Западном берегу.

»Силовики сегодня ночью арестовали восемь разыскиваемых лиц», — приводит ТАСС текст заявления военных.

На днях сообщалось о продолжающихся арестах палестинцев израильскими военными в Рамалле. Так, в видеосюжете телеканала RT Arabic запечатлено, как военные армии Израиля в сопровождении военного кинолога со служебной собакой выводят в Рамалле несколько палестинцев со связанными руками из их жилищ к колонне израильской бронетехники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ответ на это палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. 7 августа Тель-Авив согласился на прекращение огня. Однако, несмотря на это, после вступления силу соглашения о прекращении боевых действий в 23:30 7 августа территория Израиля вновь была обстреляна ракетами из сектора Газа.

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