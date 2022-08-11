Сеул, 11 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су встретился 11 августа в Сеуле с послами 11 африканских стран, включая Габон, Нигерию и ЮАР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии главы правительства.

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В ходе встречи представитель Южной Кореи призвал послов поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030, а также рассказал о планах правительства относительно проведения выставки.

В настоящее время за право проведения выставки Южная Корея борется с Италией и Саудовской Аравией. Предполагается, что окончательное решение по данному вопросу будет объявлено в ноябре 2023 года.