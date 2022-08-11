Берлин, , 10:45 — REGNUM Экспортоориентированная экономическая модель Германии пострадала от целого ряда внешних потрясений. Перспективы настолько тревожны, что правительство собирается принять уже третий пакет мер по оказанию помощи населению с весны 2022 года, сообщает 11 августа Financial Times.

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В конце прошлого месяца федерация BDI — главное деловое лобби Германии — заявила, что рецессия становится всё более вероятной. И обычные люди, и бизнес страдают от роста цен на энергоносители, который разгоняет инфляцию, в то время как политика «нулевой терпимости» к COVID-19 в Китае «парализует мировую торговлю».

Профессор экономики Мюнхенского университета Людвига Максимилиана и член группы экономистов, консультирующих правительство Германии, Моника Шнитцер полагает, что многое зависит от того, перекроет ли Россия газовый кран и закроет ли Пекин порты и заводы в случае роста числа заболеваемости COVID-19.

«Если нам удастся выкарабкаться и ситуация в США и Китае не ухудшится, возможно, нам удастся избежать рецессии, но даже в этом случае не стоит ожидать значительного подъема, — сказала она. — В любом случае неопределенность сейчас просто огромна».

Недавние данные льют мельницу на воду тех, кто предсказывает спад. В июле индекс делового доверия, рассчитываемый аналитическим центром Ifo Institute, упал до самого низкого уровня более чем за два года.

Хотя в июне наблюдался скромный рост промышленного производства, объем заказов упал на 0,4% — это было уже пятое месячное снижение подряд, и сейчас он на 9% ниже уровня годичной давности.

Однако правительство Германии пока не слишком встревожено неутешительной статистикой. «Многие компании говорят нам, что даже если они не получат новых заказов, они все равно будут заняты в течение следующих двух лет», — сказал один из чиновников.

По его словам, рецессия все еще возможна, но она может быть «мягкой — когда рост будет ниже нуля в течение двух кварталов, но всё будет хорошо, компании смогут оплатить свои счета, и мы сможем помочь всем пережить зиму».

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