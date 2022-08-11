Ванкувер, Канада, 11 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Во время гей-парада в Ванкувере четырёхлетняя девочка объявила себя трансгендером, что было радостно встречено её матерью. Об этом 8 августа сообщила британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

Уточняется, что мать ребёнка рассказала, что её дочь с двухлетнего возраста стала заявлять о своих гендерных потребностях тем, что говорила, что она хочет быть похожей на своего папу.

Также указывается, что в 2021 году родители девочки задумались о том, чтобы сменить её пол.

«Он стал отказываться делать покупки в отделе для девочек и был готов к новой стрижке. После выхода из салона для транссексуалов … стал совершенно новым ребенком», — рассказала мать ребёнка Алэйна Буррель.

Кроме того, отмечается, что участники гей-парада радостно встретили объявление четырёхлетнего ребёнка о том, что он сменил пол.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов и однополых браков.