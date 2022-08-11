Кишинёв, , 10:44 — REGNUM Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии 11 августа проведёт заседание в связи с запретом в России на ввоз молдавской аграрной продукции из 31 региона республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

Сообщается, что на встречу пригласили руководство Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, а также проблему обсудят представители профессиональных сельскохозяйственных объединений и экспортёров. Они будут анализировать и обсуждать информацию, которую опубликовал Россельхознадзор.

Напомним, Россельхознадзор ранее объявил о запрете на ввоз в РФ молдавской аграрной продукции с 15 августа. Это вызвано тем, что с молдавскими овощами и фруктами в страну ввозят опасные карантинные объекты (насекомых-вредителей, споры плесени и пр.). Несмотря на многократные предупреждения, молдавская сторона не приняла меры для устранения нарушений.

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