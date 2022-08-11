* ИГ — запрещённая в России организация

Лондон, 11 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Члена группы палачей «Битлз», боевика-исламиста Эйна Лесли Дэвиса задержали в Лондоне по обвинению в терроризме. Об этом сообщает 11 августа полиция британской столицы.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Группа «Битлз» состояла из боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прежде проживавших в Лондоне. Название банда получила за ярко выраженный британский акцент.

«Эйна Лесли Дэвиса… обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года», — говорится в сообщении полиции.

Дэвиса задержали 10 августа, когда он прилетел в Лондон из Турции. Там он отбывал наказание за терроризм. Задержанный помещён под стражу, 11 августа он предстанет перед судом.

Банда «Битлз» известна казнями пленников. Так, члены банды обезглавили американских журналистов и сняли расправу на видео.

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