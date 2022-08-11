В Башкирии ввели ограничения на ввоз свиней из некоторых регионов России
Уфа, 11 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Временные ограничения на ввоз свиней и свиноводческой продукции из некоторых регионов России введены в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
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Свиньи
Сообщается, что в Татарии, Вологодской, Калининградской и Костромской областях выявили африканскую чуму свиней.
«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации вводятся временные ограничения на ввоз в Башкирию свиней и свиноводческой продукции из вышеуказанных регионов», — сообщает пресс-служба.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены усилить требования к животноводческим помещениям.