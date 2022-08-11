Берлин, 11 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Германия переживает шквал потрясений, которые омрачают ее экономические перспективы. Наряду со стремительно растущей инфляцией, постоянные проблемы с цепочками поставок и ослабление мирового спроса оказывают сильное давление на ее промышленный сектор. Об этом 11 августа сообщает Financial Times.

Евро. Германия

«Больше всего тревожит то, насколько широка слабость экономики», — говорит глава аналитического центра Ifo Institute Клеменс Фюст. Во время предыдущих спадов страдала сфера услуг, а промышленность восстанавливалась, и наоборот. «А сейчас мы видим слабость по всем направлениям», — объясняет он.

Локомотив еврозоны стал ее слабым звеном. В первом и втором кварталах 2022 года экономика Германии стагнировала, в то время как экономика еврозоны в целом выросла на 0,7%. В июле МВФ снизил прогноз по росту экономики Германии в 2023 году на 1,9 процентных пункта до 0,8% — это самое большое снижение прогноза среди всех стран.

В то время как Италия, Испания и Франция продемонстрировали более высокие темпы роста, чем ожидалось, благодаря туристическому буму, Германии пришлось больше полагаться на внутренний спрос. Однако в условиях высокой инфляции расходы и уверенность потребителей нестабильны. Розничные продажи упали на 8,8% по сравнению с 2021 годом — это самое большое падение за всю историю наблюдений.

«Люди чувствуют себя очень неуверенно, — говорит профессор экономики Мюнхенского университета Людвига Максимилиана и член группы экономистов, консультирующих правительство Германии, Моника Шнитцер. — Им посоветовали откладывать деньги на высокие счета за электроэнергию, и это привело к спаду потребления».

Экономика страны сейчас настолько слаба, что многие опасаются технической рецессии — определяемой как два квартала подряд с падением роста.

На экономике Германии также негативно сказываются падение уровня воды в Рейне, затруднившее речное движение в одном из наиболее промышленно развитых районов страны, недавний рост напряженности между Пекином и Тайванем, а также перспективы глобального спада, который всегда представляет проблему для экспортно-ориентированных экономик, таких как экономика Германии.