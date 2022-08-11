Донецк, 11 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике без электроснабжения оказались почти 12 тыс. абонентов. Об этом 11 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В штабе рассказали, что на территории республики в результате обстрелов выведены из строя 152 трансформаторных подстанции, оказались без электроснабжения 11 880 бытовых абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 423 боеприпаса.