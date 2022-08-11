Улан-Удэ, 11 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Видео с автомобилем депутата горсовета Улан-Удэ Александра Мельникова, едущего по берегу Байкала заинтересовало прокуратуру. Видеоролик политик сам выложил в соцсетях, сообщает портал «Байкал-Daily».

NataliKalinina Байкал

Инцидент раскритиковали пользователи, а самого автора, по данным журналистов, вызовут на комиссию по депутатской этике.

«Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ. Своё мнение комиссия выскажет», — заявил председатель совета Чимит Бальжинимаев.

Тем временем сам Александр Мельников заявил, что за рулём внедорожника в этот момент находился другой человек, которого уже вызвали в надзорное ведомство для дачи показаний.